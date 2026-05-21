ترامب: سنصادر اليورانيوم المخصب من إيران وندمره.. لن يحصلوا عليه

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وأن هذا "أهم من أي شيء آخر نتحدث عنه".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "سنصادر اليورانيوم عالي التخصيب، سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه. لا نريده. ربما سندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحصلون عليه".

وأوضح ترامب "نحن نتفاوض، وسنرى، لكننا سنحقق هذا الهدف بطريقة أو بأخرى. أقول إننا دمرنا 85% من قدراتهم الصاروخية. الآن بات من الصعب عليهم بناء صواريخ أو طائرات مسيرة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "سيتوجه الباكستانيون إلى إيران اليوم، فلنرَ إن كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، فهناك بعض المؤشرات الإيجابية".

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى المفاوضات مع إيران، قائلاً: "إن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمراً مستحيلاً".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه حلفاء شمال الأطلسي "الناتو"، وسنناقش مسألة نشر القوات في الاجتماع القادم".