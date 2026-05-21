الألعاب الرقمية في الشرق الأوسط.. نمو متسارع وفرص استثمارية واعدة

تشهد صناعة الألعاب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية، وتوسع البنية التحتية الرقمية، وزيادة أعداد الشباب المستخدمين للتقنيات الحديثة. وأصبحت الألعاب لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته يحقق إيرادات متنامية ويجذب استثمارات محلية وعالمية.

ويعكس هذا النمو تغيراً في سلوك المستخدمين، حيث باتت الألعاب الاجتماعية وتطبيقات الترفيه التفاعلي تشكل جزءاً من الحياة اليومية، مع تزايد الإقبال على نماذج الألعاب المجانية المدعومة بالمشتريات داخل التطبيق. كما ساهم تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين تجربة المستخدمين، من خلال تخصيص المحتوى ورفع مستويات التفاعل والاحتفاظ باللاعبين لفترات أطول.

وتشير نتائج مالية حديثة لإحدى كبرى شركات الترفيه الرقمي في المنطقة إلى تسجيل إيرادات بلغت 290.1 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، فيما وصلت إيرادات خدمات الألعاب وحدها إلى 111.3 مليون درهم، بما يمثل 38.3% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يؤكد الوزن المتزايد لهذا القطاع داخل منظومة الأعمال الرقمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً إلى 48 مليون مستخدم، مقارنة بـ 44.6 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 7.7%.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة شركات الألعاب الرقمية في المنطقة على تحقيق توازن بين النمو والربحية، مع تسجيل صافي أرباح تجاوز 104 ملايين درهم خلال الربع الأول، وهامش ربح قوي يعكس كفاءة تشغيلية مرتفعة.