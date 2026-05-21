800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، وذلك بالتزامن مع قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، ما انعكس على حالة الهدوء النسبي في تحركات الأسواق، مع استمرار ارتباط الأسعار بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.



واستمر استقرار سعر الذهب عند مستويات الانخفاضات التي شهدها الأيام الماضية في منتصف تعاملات مساء اليوم على مستوى محلات الصاغة، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة قبل قليل.



سعر الذهب عيار 21

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 800 جنيه من اعلى سعر سجله في وقت سابق من العام وهو 7650 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الخميس (آخر تحديث) على النحو التالي:

عيار 24: 7,788 جنيهًا للشراء و7,731 جنيهًا للبيع

عيار 22: 7,139 جنيهًا للشراء و7,087 جنيهًا للبيع

عيار 21 (الأكثر انتشارًا): 6,815 جنيهًا للشراء و6,765 جنيهًا للبيع

عيار 18: 5,841 جنيهًا للشراء و5,798 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 54,520 جنيهًا للشراء و54,120 جنيهًا للبيع

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4,518 دولارًا للشراء و4,517 دولارًا للبيع



تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون تغيير للمرة الثانية على التوالي، في قرار كان متوقعًا من قبل المحللين والمتعاملين في الأسواق.

وأبقت لجنة السياسات النقدية على الفائدة، وتحديدًا:

سعر عائد الإيداع عند 19%

سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%

سعري الائتمان والخصم عند 19.5%

وقال البنك المركزي المصري إن قرار تثبيت سعر الفائدة جاء متسقًا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين والتوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب بشكل محدود يوم الخميس، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتماسك الدولار عند مستويات مرتفعة، في حين قللت الآمال في التوصل إلى حل سريع للنزاع الأمريكي الإيراني من حدة الخسائر.



سجلت أونصة الذهب العالمي انخفاضًا اليوم بنسبة 0.3%، ليسجل أدنى مستوى عند 4,512 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4,544 دولارًا للأونصة، بينما يتداول الذهب حاليًا عند المستوى 4,531 دولارًا للأونصة، وفق التحليل الفني لشركة "جولد بيليون".

حالة الارتياح في السوق

شهدت محلات الصاغة حالة من الارتياح بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون أي تحريك للمرة الثانية على التوالي، حيث أن تثبيت الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مقارنة بالأصول الأخرى ذات العائد الثابت مثل الشهادات البنكية وأوعية الادخار.