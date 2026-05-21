قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاة النمسا تتقدم بتظلم للنائب العام لإعادة فتح قضية الفنان محمود حجازي
أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك
رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم
حدوتة زملكاوية على مر الزمان.. رسالة مثيرة من أحمد جلال إبراهيم بعد الفوز بالدوري
البنك المركزي يشرح الأسباب العالمية لتثبيت سعر الفائدة اليوم.. تفاصيل
مصطفى بكري: أزمة العدادات الكودية مستمرة.. ومطالبات بحل شكاوى الفواتير والغرامات
طقس العيد مفاجأة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة
أبو العينين: العلاقات المصرية الليبية تمتد عبر التاريخ وترتكز على روابط قوية
بعثة إيران تتقدم بطلبات تأشيرات أمريكا وكندا استعدادا لمونديال 2026
سعر اليورو اليوم الخميس 21 مايو 2026 في البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

6 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والحكومي

إجازة عيد الأضحى المبارك 2026
إجازة عيد الأضحى المبارك 2026
خالد يوسف

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يزداد بحث المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن عدد الأيام المتبقية على المناسبة الدينية الأهم لدى المسلمين، خاصة مع بدء العد التنازلي للإجازات الرسمية لترتيب خططهم خلال فترة عيد الأضحى سواء للسفر أو قضاء الإجازة مع الأسرة.

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2026 ؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرارًا بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار الامتحانات حال وجودها وفق الجداول المقررة.

وتسري الإجازة على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، على أن يعود العمل بشكل طبيعي صباح يوم الاثنين التالي، وجاءت مواعيد إجازة عيد الأضحى كالتالي:

- الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات.

- الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد.

- الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد.

- السبت 30 مايو 2026: رابع أيام العيد.

- الأحد 31 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى 2026.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفيما يخص موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر، فقد أعلنت الحسابات الفلكية مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات ومدن مصر، مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى وفق الموقع الجغرافي، وجاءت أبرز مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: 6:21 صباحًا

الجيزة: 6:21 صباحًا

الإسكندرية: 6:23 صباحًا

بورسعيد: 6:14 صباحًا

السويس: 6:16 صباحًا

طنطا: 6:20 صباحًا

المنصورة: 6:18 صباحًا

الزقازيق: 6:19 صباحًا

أسيوط: 6:27 صباحًا

أسوان: 6:26 صباحًا

الغردقة: 6:17 صباحًا

شرم الشيخ: 6:13 صباحًا

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا

السلوم: 6:42 صباحًا.

6 أيام متتالية إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 عيد الأضحى المبارك قضاء الإجازة المناسبة الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

المتهمان

نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئين

منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا

ناصر ماهر

رد فعل مفاجئ من ناصر ماهر بعد استبعاده من قائمة كأس العالم 2026

الزمالك

أسعدتونا.. مراد مكرم يشكر الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري

بالصور

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد