6 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والحكومي

مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يزداد بحث المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن عدد الأيام المتبقية على المناسبة الدينية الأهم لدى المسلمين، خاصة مع بدء العد التنازلي للإجازات الرسمية لترتيب خططهم خلال فترة عيد الأضحى سواء للسفر أو قضاء الإجازة مع الأسرة.

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2026 ؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرارًا بأن تكون الفترة من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار الامتحانات حال وجودها وفق الجداول المقررة.

وتسري الإجازة على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، على أن يعود العمل بشكل طبيعي صباح يوم الاثنين التالي، وجاءت مواعيد إجازة عيد الأضحى كالتالي:

- الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات.

- الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد.

- الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد.

- السبت 30 مايو 2026: رابع أيام العيد.

- الأحد 31 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى 2026.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

- يوم الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفيما يخص موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر، فقد أعلنت الحسابات الفلكية مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات ومدن مصر، مع اختلاف التوقيت من محافظة لأخرى وفق الموقع الجغرافي، وجاءت أبرز مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: 6:21 صباحًا

الجيزة: 6:21 صباحًا

الإسكندرية: 6:23 صباحًا

بورسعيد: 6:14 صباحًا

السويس: 6:16 صباحًا

طنطا: 6:20 صباحًا

المنصورة: 6:18 صباحًا

الزقازيق: 6:19 صباحًا

أسيوط: 6:27 صباحًا

أسوان: 6:26 صباحًا

الغردقة: 6:17 صباحًا

شرم الشيخ: 6:13 صباحًا

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا

السلوم: 6:42 صباحًا.