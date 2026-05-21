طارق دياب يتوقع حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

كشف النجم التونسي السابق طارق دياب عن توقعاته بشأن فرص المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب المغربي يمتلك حظوظًا قوية للتأهل من دور المجموعات.

وأشار دياب إلى أن منتخب المغرب يواصل تقديم مستويات مميزة في السنوات الأخيرة، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة لمواصلة نتائجه القوية على الساحة العالمية.

وعن منتخب تونس، أوضح النجم التونسي أن الفريق وقع في مجموعة صعبة، ما يجعل مهمة التأهل إلى الدور التالي معقدة وتحتاج إلى تركيز كبير طوال البطولة.

كما أكد أن منتخب مصر يمتلك فرصة للتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، في ظل امتلاك الفراعنة لعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق خلال المباريات.

وأضاف طارق دياب أن المنتخب الجزائري لديه فرصة جيدة أيضًا لعبور دور المجموعات، بفضل جودة اللاعبين والخبرة التي يمتلكها الفريق في المنافسات الكبرى.