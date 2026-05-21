أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها

أكد النائب محمد أبو العينين أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في دعم وحدة ليبيا والحفاظ على سيادتها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ساهم في مواجهة محاولات استهدفت زعزعة استقرار الدولة الليبية وتقسيمها.

وقال محمد أبو العينين، خلال كلمته أمام مجلس النواب، بحضور وفد ليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، والتي نقلها الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن القاهرة كانت من أوائل الداعمين للشعب الليبي في مختلف المراحل.

وأشار أبو العينين إلى أن بعض القوى الدولية التزمت الصمت تجاه ما وصفه بمحاولات الإضرار بليبيا واستنزاف مواردها، لافتًا إلى أن موقف مصر الثابت كان عاملًا مهمًا في حماية الأمن القومي العربي.

مصير مشترك

وأضاف أن إعلان “سرت – الجفرة خط أحمر” مثل رسالة حاسمة ساهمت في وقف مخططات نشر الفوضى، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على روابط تاريخية ومصير مشترك، وأن الهدف الأساسي لمصر هو دعم الاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها.