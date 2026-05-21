خلاف على سكب مياه يتحول لمشاجرة وتبادل اتهامات بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بأعمال البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 18 الجارى بين طرف أول : (مالك محل "له معلومات جنائية" ، نجلتيه) ، وطرف ثان : (3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الدقى ، وذلك بسبب قيام سيدة من الطرف الثانى بسكب المياه أمام المحل ملك الأول ، وحال معاتبته لها حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهما بالسب وتدخل باقى أفراد الطرفان لمناصرة ذويهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



