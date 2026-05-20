الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن واقعة النصب في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبلغ مالى مقابل تسهيل إجراءات استخراج أوراق خاصة بوالدته "من ذوى الهمم"، والادعاء بقيامه بتهديده "بشقيقه فرد شرطة" حال مطالبته برد المبلغ بالإسكندرية.

بالفحص، أمكن تحديد الشاكى، عامل بمقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبسؤاله قرر أنه خلال شهر ديسمبر 2024 تعرف على أحد الأشخاص وقام بإعطائه مبلغا ماليا مقابل تسهيل استخراج أوراق خاصة بوالدته "من ذوى الهمم" إلا أنه لم يف بذلك، وقام بإعادة جزء من المبلغ المستولى عليه، وحال قيامه بمطالبته برد باقى المبلغ رفض وقام بتهديده بشقيقه "فرد شرطة".



أمكن ضبط المشكو فى حقه، وهو عامل، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أيد ما سبق، ونفى قيامه بتهديده بشقيقه، وبمواجهة الشاكى أقر بادعائه الكاذب فى إطار الضغط عليه وإجباره على رد باقى المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.