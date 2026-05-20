الداخلية تكشف عن سبب مشاجرة السيدات في الفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على سيدة وزوجها بالضرب بإستخدام عصى خشبية لإجبارهما على بيع شقتهما بالفيوم.





بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لمركز شرطة الفيوم من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (سيدة ونجلها ) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال ، وبتاريخ 12 الجارى تبلغ لذات المركز من الأهالى بنشوب مشاجرة بين طرف أول (المشكو فى حقها وزوجها ، ونجلة خالته ، نجلى الأخيرة ، سائق ) وطرف ثان (الشاكية وزوجها) لذات الخلافات تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام (2 عصا خشبية ، كانا بحوزة الطرف الأول) وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها، وتبين عدم قيام أشخاص بالتعدى على الشاكية وزوجها بالضرب لإجبارهما على بيع شقتهما.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.