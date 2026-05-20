الإشراف العام
اقتصاد

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

آية الجارحي

زفت الحكومة خبرا سارا للشباب المقبلين على الزواج، حيث أكد رئيس الوزراء أن هناك أولوية للشباب المقبلين على الزواج في الحصول على وحدات الايجار الشهري القابل للتمليك.

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لـ طرح جديد يختلف بشكل كبير عن الطروحات المعتادة للإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل.

ومن المفترض أن تبدأ الوزارة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، بطرح يتراوح بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، ضمن خطة تستهدف توفير 100 ألف وحدة للمواطنين.

 

الفئات المستهدفة من شقق الإيجار التمليكي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات الجديدة ستخصص لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مع منح أولوية للشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ويرغبون في الحصول على سكن بنظام الإيجار من الدولة.

وأوضح أن وحدات متوسطي الدخل ستكون بمساحات أكبر مقارنة بوحدات محدودي الدخل، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة.

 

وحدات بدون مقدم

ويهدف المشروع إلى توفير سكن مناسب للمواطنين غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة أن الوحدات سيتم طرحها بدون مقدم، في خطوة تستهدف دعم الفئات التي تواجه صعوبة في سداد مقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار

وتستهدف الدولة طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام التأجير الشهري، على أن تبدأ وزارة الإسكان بطرح المرحلة الأولى التي تضم من 25 إلى 30 ألف وحدة كمرحلة تمهيدية للمشروع.

الإيجار المنتهي بالتملك

ومن بين البدائل التي تتم دراستها حاليًا، تطبيق نظام الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يسمح للمواطن المستأجر بامتلاك الوحدة السكنية خلال فترة الإيجار حال تحسن ظروفه المادية.

كما تعمل الدولة على طرح وحدات بمواقع متميزة تضم مختلف الخدمات، بهدف جذب المواطنين للإقامة في المدن الجديدة وتحقيق الاستدامة العمرانية.

 

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

وتشمل الشروط المبدئية للحصول على الوحدات ما يلي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يقل عمره عن 21 عامًا.
  • ألا يكون قد سبق له الاستفادة من وحدات الإسكان المدعوم.
  • عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل.
  • عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

 

مساحات شقق الإيجار

ومن المتوقع أن تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا، وهي مساحات قريبة من وحدات الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل.

أماكن طرح الوحدات

ومن بين المدن والمناطق الجاري دراسة الطرح بها: العاشر من رمضان، ومدينة الأمل، والعبور، وحلوان، والمعصرة، مع احتمالية إضافة مدن أخرى خلال المراحل المقبلة.

