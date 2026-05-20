قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد عرض دراسة متكاملة حول جهود إصلاح التعليم في مصر خلال العامين الماضيين
الصحة تكشف أرقامًا صادمة عن المعلومات الطبية المضللة.. ومصر تحقق إنجازًا تاريخيًا بالقضاء على «التراكوما»
الأزهر يوضح عيوب الأضحية.. ابتعد عنها عند الشراء
فيروس الإيبولا لم يصل مصر والإجراءات الوقائية مشددة بالمطارات.. فيديو
رئيس وزراء بريطانيا يحتفل بتتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم بحضور مدبولي
سفير مصر بفرنسا: الجمهورية الجديدة تمضي بثبات نحو مستقبل واعد
رئيس وزراء لبنان: لا تراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة والتفاوض باب الحل لإنهاء الحرب
روسيا والصين توقعان 20 وثيقة تعاون جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين
محام: القانون الجديد أبقى سن الحضانة للطفل حتى 15 عامًا مع حق الصغير في التخيير
اليوم.. الحكم على 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر في قضية العمى الجماعي
4000 جنيه مكافآة لأعضاء غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها |فيديو

الطماطم
الطماطم
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة وتحديدا الأيام التي سبقت عيد الأضحى ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، ووصلت في بعض المناطق لـ 50 جنيها وأكثر الأمر الذي أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب هذه الزيادة، خاصة أنها تعد من السلع الأساسية على مائدة الأسرة المصرية.

وتباينت الآراء حول العوامل المؤدية لارتفاع الأسعار، ما بين تغيرات الأحوال الجوية، وتراجع حجم المعروض، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.  

الطماطم
الطماطم 

وكشف ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن الجميع يعلم أن محصول الطماطم مجنون، موضحا أن مزارعي وتجار الطماطم مهما خسروا لا يبعدون عن زراعتها.

الطماطم
الطماطم 

وتابع جريس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الطماطم ترتفع في نفس التوقيت كل عام.

وحول ارتفاع أسعار الطماطم، أوضح أن هناك تغيرات جذرية في المناخ أثرت على حجم وكميات المحصول، حيث إن الأسعار انخفضت مرة واحدة وارتفعت مرة واحدة.

واستطرد الفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم انخفضت في أعقاب شهر رمضان إلى 20 جنيهًا، ولكن عادت للارتفاع منذ أمس.

وأوضح أن الاهتمام بإنتاج الطماطم من الزراعات المحمية في المشروعات الكبرى، وتكون ذات جودة عالية و90 % من المعروض حاليا من العروة السلكية وهي التي تشبه الصوب ولكن مكشوفة وتكون حباية جامدة.

ولفت إلى أن هناك مساحات كبيرة من الطماطم ولكن لم تتلون بعد، ومع موجات الحرارة الحالية سوف تتلون، مؤكدًا أن الأسعار الحالية سوف تستمر حتى مطلع شهر 6 تقريبًا.

وواصل أن مصر توسعت في آخر 3 سنوات في زراعة صنف من الطماطم خاصة في الأقصر للتجفيف من أجل التصدير، موضحا أنه كلما زاد التصدير زاد الدولار.

من جهته قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة، والذي دفع بسعر الكيلو إلى حاجز الـ 50 جنيهًا وتخطاها في بعض المناطق، هو أمر "طبيعي ومتوقع" يتكرر في مثل هذا التوقيت من كل عام، مطمئنًا المواطنين بقرب انفراجة الأزمة وتراجع الأسعار.

وأوضح “جاد” أن هناك أسبابًا رئيسية وموسمية وراء هذه القفزة السعرية، مؤكدًا أن الأمر لا يستدعي "الجلبة" المثارة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأرجع المتحدث باسم الوزارة تراجع المعروض وارتفاع الأسعار إلى عاملين أساسيين، تغيير العروات الزراعية، نتيجة أن الطماطم تُزرع في مصر عبر 6 عروات متتالية، والفترة الحالية تشهد فاصلاً بين عروة وأخرى، حيث لم تطرح "العروة الصيفية" كامل إنتاجها في الأسواق بعد.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو الظروف الجوية، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي أثر مؤقتًا على معدلات الإنتاج، وهو ما يتزامن عادة مع فترات الذروة الاستهلاكية مثل الأعياد ودخول شهر رمضان المبارك.

السعر سينخفض بشكل ملحوظ

ووجه نصيحة للمواطنين للتعامل مع مثل هذه الأزمات المؤقتة، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الضغط على الشراء الفوري عبر تخزين الطماطم أو تجفيفها في أوقات الوفرة لاستخدامها وقت الأزمات.

وطمأن المستهلكين بأن السعر سينخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة مع بدء التدفق الكثيف لإنتاج العروة الصيفية، قائلًا "لدينا نحو 30 ألف فدان مزروعة بالطماطم في أكثر من منطقة، والمحصول موجود والوضع سيعود لطبيعته قريباً كما هو معتاد سنويًا".

عيد الأضحى الطماطم أسعار الطماطم ارتفاع أسعار الطماطم قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

الاسكان الاجتماعي

إيجار تمليكي بدون مقدم .. طرح جديد لـ شقق الإسكان كاملة التشطيب

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الطقس في مصر

أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

فتحى سند

فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

ترشيحاتنا

حجاج الجمعيات

اكتمال وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.. غدا

المنصة الرقمية والتطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية “Cairo 2026”

«التعليم العالي»: تطوير المنصة الرقمية والتطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية «Cairo 2026»

جامعة اسيوط

طلاب «فنون جميلة أسيوط» يُبدعون في تجميل أسوار المدينة الجامعية بجداريات فنية

بالصور

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد