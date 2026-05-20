كانت بتغسل سجاد.. القصة الكاملة لغرق فتاة بالأقصر قبل أيام من العيد

شمس يونس

خرجت ياسمين صاحبة ال16 عاما من منزل أسرتها بعزبة سالم التابعة لمنطقة الزنيقة في مركز إسنا جنوب الأقصر تمارس يوما عاديا مثل أي فتاة في عمرها تساعد أسرتها في الأعمال المنزلية دون أن يعلم أحد أن لحظات قليلة ستنهي حياتها داخل مياه الترعة.

وقفت الفتاة الصغيرة على حافة ترعة اصفون تغسل السجاد كما اعتادت بعض السيدات والفتيات في المناطق الريفية لكن فجأة اختل توازنها لتسقط داخل المياه وتجرفها قوة التيار بعيدا وسط محاولات الأهالي لإنقاذها.

وتحولت صرخات الاستغاثة إلى حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا على جانبي الترعة في انتظار وصول فرق الإنقاذ النهري أملا في العثور عليها وإنقاذها إلا أن القدر كان أسرع.

وتلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات يفيد بغرق فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وتقيم بعزبة سالم التابعة لمنطقة الزنيقة في إسنا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وبعد عمليات بحث داخل المياه تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان الفتاة وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا تحت تصرف جهات التحقيق.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي المنطقة عقب الحادث المأساوي خاصة أن الفتاة كانت معروفة بحسن الخلق بين أبناء قريتها فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ اللازم.

