مصرع فتاة 15 عاما غرقا أثناء غسل السجاد بترعة في إسنا بالأقصر

شهدت منطقة الزنيقة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر واقعة مأساوية بعد مصرع فتاة تبلغ من العمر 16 عاما إثر تعرضها للغرق داخل إحدى الترع أثناء قيامها بغسل السجاد بجوار المياه.

وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة فقدت توازنها خلال تواجدها على حافة ترعة اصفون قبل أن تجرفها المياه لداخلها ما أدى إلى غرقها في الحال.

وكان مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق فتاة بعزبة سالم بمنطقة الزنيقة التابعة لمركز إسنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ حيث جرى التعامل مع الواقعة والبحث عن الفتاة داخل المياه.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.