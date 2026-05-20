رئيس وزراء بريطانيا يحتفل بتتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي

حرص رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على تهنئة نادي أرسنال عقب تتويجه رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، منهياً انتظارًا دام 22 عامًا لعودة الفريق إلى منصة التتويج المحلية.

وجاء حسم أرسنال للقب بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث بنتيجة 1-1 في الجولة الـ37 من البطولة، ليتوج الفريق اللندني بالدوري للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، عندما حقق الجيل التاريخي بقيادة المدرب الفرنسي أرسين فينجر إنجاز “اللا هزيمة”.

وعبر ستارمر، المعروف بانتمائه وتشجيعه لأرسنال، عن سعادته الكبيرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “بعد 22 عامًا من الانتظار.. عاد أرسنال إلى مكانه الطبيعي بطلًا للدوري”.

واحتفل رئيس الوزراء الإنجليزي بعودة اللقب إلى شمال لندن، في لحظة تاريخية عاشتها جماهير أرسنال التي انتظرت طويلًا رؤية فريقها يعتلي قمة الكرة الإنجليزية من جديد.