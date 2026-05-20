من حلوان إلى الأسواق العالمية.. الحكومة تدفع بخطة جديدة لتوطين صناعة السيارات

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة المجمع الصناعي لشركة النصر للسيارات بحلوان، للوقوف على سير العمليات الإنتاجية ومتابعة خطط تطوير الشركة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع الأتوبيسات وخط إنتاج الهيكل للميني باص والأتوبيس، وخط التشطيب النهائي،

كما تفقد بمصنع سيارات الركوب معرض الصناعات المحلية وخطوط التجميع والدهان بالغمر والدهان بالروبوت، وشارك في مراسم الاحتفال بإنتاج السيارة رقم 1000 من مصنع النصر للسيارات.



طاقة إنتاجية



ويقام المجمع الصناعي لشركة النصر للسيارات على مساحة 862.5 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه، فيما تصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 وحدة سنويًا من الأتوبيسات والميني باص، و20 ألف سيارة ركوب سنويًا.

وتبلغ نسبة المكون المحلي 63.5% للأتوبيس السياحي، و70% للميني باص، و45% لسيارات الركوب، فيما يوفر المجمع نحو 1600 فرصة عمل مباشرة، في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.



دعم الصناعة



واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول جهود تطوير البنية التحتية للمجمع وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج والدهان، وخطط الشركة المستقبلية للتوسع وتنويع المنتجات، بما يسهم في استعادة مكانة شركة النصر كأحد أبرز صروح صناعة السيارات في مصر.

وأكد المهندس خالد هاشم أن صناعة السيارات تحظى باهتمام كبير من الدولة باعتبارها من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية.



زيادة التصدير



وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات المصنعة بهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، والاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، إلى جانب معالجة التشوهات الجمركية بين استيراد مكونات السيارات والسيارات الكاملة.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية، من خلال التوسع في إنشاء محطات الشحن الكهربائي، تماشيًا مع الاتجاه العالمي نحو المركبات الصديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات.



قلعة وطنية



ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن شركة النصر للسيارات تمثل رمزًا للصناعة الوطنية، وأن الدولة حرصت على إعادة إحياء وتشغيل هذا الصرح الصناعي بدعم من القيادة السياسية بعد سنوات من التوقف.

وأشار المحافظ إلى أن عودة شركة النصر للإنتاج تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار توطين صناعة السيارات في مصر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.