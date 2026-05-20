كان بيستناه وهو راجع من الدرس.. المشدد 15 عاما للمتهم بالتعدي على صغير كوم حمادة بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم بالتعدي على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بإحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك فى القضية رقم  26973 لسنة 2025 جنايات مركز كوم حمادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله محمد أحمد عبد الواحد، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.

وكانت نيابة جنوب دمنهور برئاسة المستشار هاشم إبراهيم، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة استدراج وخطف طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، وهتك عرضه بالقوة وتحت وطأة التهديد بالقتل لمرات متتالية، مستغلًا براءة الطفولة وحداثة سنه.

​وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 26973 لسنة 2025 جنايات مركز كوم حمادة، إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفل المجني عليه، بعد أن لاحظت تغييرات نفسية وسلوكية حادة ومرضية طرأت على طفلها الصغير، وبمواجهته انهار الطفل مفجرا مفاجأة صادمة، حيث كشف عن قيام المتهم بتعقبه ورصده خلال عودته من الدروس الخصوصية، واستدراجه بحجة التحدث معه واقتياده إلى عقار مهجور ومحاط بالأشجار، وتارة أخرى داخل ملحق سكنه، حيث تجرد من مشاعره الإنسانية وقام بهتك عرضه بالقوة بعد تجريده من ملابسه، مهددًا إياه بالذبح والقتل إن أخبر أحدًا من ذويه.

​وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، مشيرا إلى أن المتهم اصطحب الضحية في مكان معزول عن محيطه الاجتماعي ليشبع شهوته الدنيئة، مستغلا بث الرعب في نفس الطفل الصغير الذي استسلم مكرها تحت سلطان الخوف.

​كما جاء الدليل الفني حاسما ليقطع الشك باليقين، حيث أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي بدمنهور بعد توقيع الكشف الطبي على الطفل وجود إصابات ووفق التوقيت والتصوير الذي أدلى به الطفل في التحقيقات.

وعقب قيام النيابة العامة الانتهاء من التحقيقات، قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى تم إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور للمحاكمة.

