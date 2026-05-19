الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أزمة بطيخ كفر الشيخ تمتد للبحيرة.. المزارعون: بيتنا اتخرب

قسم التحقيقات

تواجه زراعة البطيخ في بعض محافظات مصر أزمة جديدة مع بداية الموسم الحالي، بعدما أثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول ضعف الإنتاج في مزارع كفر الشيخ، لتنتقل المخاوف سريعًا إلى محافظة البحيرة، حيث أكد مزارعون تراجع الإنتاجية إلى نحو 50% مقارنة بالعام الماضي، ما يثير تساؤلات حول أسباب الأزمة ومستقبل المحصول في الأسواق.

جدل السوشيال ميديا يكشف الأزمة

بدأت الأزمة مع انتشار فيديوهات لمزارعين في منطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تحدثوا خلالها عن ضعف إنتاج البطيخ هذا العام، وهو ما أثار حالة من القلق بين المزارعين والمستهلكين على حد سواء، خاصة مع ارتباط المحصول بموسم الصيف وزيادة الطلب عليه.

مزارعو البحيرة: الإنتاج تراجع للنصف

في السياق ذاته، قال الحاج محمد سالم، أحد مزارعي البطيخ في محافظة البحيرة، إن المزارعين يواجهون بالفعل أزمة هذا العام، حيث انخفضت الإنتاجية إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي. وأرجع السبب الرئيسي إلى حالة الطقس وتأثيرها المباشر على نمو المحصول.

وأوضح أن التقاوي المستخدمة هذا العام قريبة من العام الماضي، لكن اختلاف جودة الأراضي وطرق الزراعة قد يكون له دور في تفاوت الإنتاج بين المحافظات، مؤكدًا أن ما حدث في كفر الشيخ لا ينطبق بالكامل على مزارع البحيرة.


خبير زراعي: لا حكم دون فحص ميداني

من جانبه، أكد محمد سعيد، مهندس زراعي ومسؤول عن عدد من مزارع البطيخ في البحيرة، أن الحكم على أسباب الأزمة لا يمكن أن يتم إلا من خلال لجان متخصصة تنزل إلى أرض الواقع لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة. وأوضح أن هناك عدة عوامل محتملة وراء ضعف الإنتاج، من بينها جودة التقاوي، وعمليات التلقيح، والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن بعض الحالات قد تكون نتيجة ممارسات فردية أو أخطاء في الزراعة، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية يتطلب تحقيقًا دقيقًا، سواء كانت المشكلة في البذور أو في طرق الزراعة داخل بعض المزارع.

وزارة الزراعة تكشف الحقيقة في كفر الشيخ

وفي محاولة لحسم الجدل، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن الوضع في كفر الشيخ مستقر بشكل عام، وأن المشكلة تتركز في مساحة محدودة لا تتجاوز 7.5 فدان من إجمالي نحو 3500 فدان مزروعة بالبطيخ في منطقة بلطيم.

وأوضحت الوزارة أن لجانًا علمية وميدانية من المتخصصين قامت بفحص الأراضي، وتبين أن المحصول في أغلب المساحات يتمتع بحالة صحية وإنتاجية جيدة، فيما تعود المشكلة في المساحة المتضررة إلى ممارسات زراعية خاطئة وليست أزمة عامة في التقاوي أو المحصول.

توصيات عاجلة لتفادي الخسائر

شددت وزارة الزراعة على ضرورة التزام المزارعين بالإرشادات الفنية، والاعتماد على مصادر موثوقة في شراء التقاوي، إلى جانب المتابعة المستمرة مع الجهات المختصة لتفادي أي مشكلات قد تؤثر على الإنتاج.

كما أكدت استمرارها في دعم المزارعين ومتابعة الشكاوى ميدانيًا، لضمان استقرار المحاصيل والحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي بشكل متزايد.

أزمة ممتدة أم حالات فردية؟

تبقى الأزمة محل نقاش بين من يراها حالات فردية نتيجة أخطاء زراعية، ومن يعتبرها مؤشرًا على تحديات أكبر تواجه الزراعة في ظل تغيرات المناخ وارتفاع التكاليف. 

أزمة البطيخ كفر الشيخ إنتاج البطيخ وزارة الزراعة التقاوي انخفاض المحصول

ندوة تثقيفية
