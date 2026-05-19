الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد ضجة السوشيال ميديا.. الزراعة تحسم الجدل حول فساد بطيخ بلطيم

شيماء مجدي

 أصدر  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة للوقوف على أبعاد الموقف وتحديد الأسباب على الطبيعة ، وذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على المتابعة الميدانية المستمرة والشفافة لشكاوى المزارعين، وتفاعلاً مع ما رُصد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر محصول البطيخ بمنطقة البرلس (مركز بلطيم) بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه بناءً على هذه التوجيهات، تحركت لجنة أولية من مديرية الزراعة بكفر الشيخ لإجراء فحص مبدئي، تلاها دفع الوزارة بلجنة علمية وميدانية موسعة تضم نخبة من المتخصصين من: الإدارة المركزية للمحاصيل، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، فضلا عن والمعاهد البحثية المختصة، بالإضافة إلى إدارات المتابعة والبساتين بالمديرية وإدارة بلطيم الزراعية، حيث تم معاينة الحقول المتضررة.

وأوضح البيان، أن الفحص قد أسفر عن، أن مساحة محصول البطيخ المنزرعة في منطقة بلطيم وفقاً لسجلات الحصر الفعلي حوالي 3500 فدان، وتتمتع جميعها بحالة إنتاجية وصحية ممتازة وتخضع للمتابعة الدورية، كما تنحصر المشكلة في مساحة 7.5 فدان فقط، مما يؤكد استقرار حالة المحصول بالمنطقة بالكامل.

وأكد تقرير اللجنة العلمية المشتركة، أن النباتات في المساحة محل الشكوى تتمتع بنمو خضري قوي وكثيف، وأن أسباب ضعف الإنتاجية، كانت نتيجة ممارسات زراعية خاطئة.

وبناءً على ما رصدته اللجان العلمية، أصدرت الوزارة حزمة توصيات عاجلة للشاكي لتعديل مسار الإنتاجية، بالإضافة إلى استمرار التواصل والمتابعة.

وتهيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسادة المزارعين ضرورة الالتزام بالإرشادات الفنية الصادرة عن الوزارة، واعتماد التقاوي والشتلات من مصادرها الرسمية المرخصة والموثوقة، كما تجدد الوزارة التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب كافة المزارعين لحماية المحاصيل والحفاظ على الأمن الغذائي.

