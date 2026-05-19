إتيكيت زيارات عيد الأضحى الأضحى.. الوقت والهدايا

كشفت نور عليوة خبيرة الإتيكيت عن نصائح هامة لازم تعملها قبل زيارات عيد الأضحى المبارك، موضحة أن أول يوم العيد لازم نتواصل مع الأشخاص الذين سوف نقوم بزيارتهم.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير، ومحمد جوهر، مقدمي صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب التأكد من أن ميعاد الزيارة مناسب بالنسبة لهم خصوصًا لو الزيارة في المنزل وليست زيارة خارجية.

وأكدت نور عليوة خبيرة الإتيكيت، أن زيارة الأهل والأقارب تفرق عن زيارة الأصدقاء، كما تختلف الزيارة حسب السن، وهذا ينعكس على وقت الزيارة وهل الزيارة رسمية أم غير ذلك.

وأوضحت أن زيارة العائلات أحيانًا بيكون وقتها أطول على عكس الزيارات الفردية، مضيفة أن الضيف الخفيف يتلقى عزومات أكثر.

وشددت نور عليوة خبيرة الإتيكيت، على أن الهدايا كلما كانت بسيطة تكون أفضل مثل الورد أو الشيكولاتة، وتكون بمعناها وليست قيمتها.

