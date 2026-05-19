النواب يحيل مشروع قانون التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج إلى اللجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة ،اليوم ،عددا من مشروعات القوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس ..وجاءت الإحالات كالتالي :



وأحيل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان بالمجلس مشروعي قانونين أحدهما مقدم من العضو أحمد فتحي و (60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن الرعاية البديلة.

و مشروع قانون مقدم من العضو محمد الحداد و (60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن الأسرة المصرية.

كما أحيل مشروع قانون مقدم من السيد العضو عمرو الورداني و (60) نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج.إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية.

والأوقاف

و مشروع قانون مقدم من العضو عبد المنعم إمام و (60) نائبًا أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأحيل للجنة الخطة والموازنة