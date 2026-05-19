85 % إشغالات متوقعة.. القاهرة والساحل الشمالي يتصدران المشهد السياحي في عيد الأضحى

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن نسب الإشغال الفندقي خلال عيد الأضحى مبشرة، ومن المتوقع أن تصل إلى 85% في عدد من المدن السياحية، مدعومة بارتفاع الحجوزات الحالية.

وأوضح أن نسب الإشغال في القاهرة ستصل إلى كامل العدد في الفنادق المطلة على النيل، بينما تتجاوز 90% في باقي فنادق القاهرة والجيزة، مع تسجيل نسب مرتفعة في المدن السياحية الأخرى.



الساحل الشمالي والعلمين



وأشار إلى أن الإسكندرية والساحل الشمالي والعلمين ومطروح ستسجل نسب إشغال تتراوح بين 85% و90% خلال فترة العيد، في ظل زيادة الإقبال من السياحة الداخلية.



مدن البحر الأحمر



وأضاف أن شرم الشيخ ستسجل 85%، ودهب 72%، ونويبع 50%، وطابا 55%، بينما تصل مرسى علم إلى 70% حاليًا، مع توقعات ببلوغ 100% خلال فترة العيد نتيجة زيادة الطلب من السياحة الداخلية.



السياحة الداخلية

ولفت عبد اللطيف إلى أن السياحة الداخلية من المصريين ستشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عيد الأضحى وموسم الإجازات وانتهاء العام الدراسي وعودة المصريين من الخارج.

وأوضح أن الجنسيات الأجنبية المتواجدة حاليًا تشمل الألمان والإنجليز ودول أمريكا اللاتينية والجنوبية والسياحة الفرنسية، مشيرًا إلى استمرار تزايد الطلب على المقاصد السياحية المصرية.