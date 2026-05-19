رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بقرب حلول عيد الأضحى المبارك| صور

زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على رأس وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

تعزيز قيم التسامح والوعي 

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم التسامح والوعي داخل المجتمع، مؤكدًا أن الخطاب الديني الواعي يمثل أحد أهم دعائم الاستقرار وبناء الإنسان.

وقال الدكتور القس أندريه زكي إن وزير الأوقاف يمثل صوتًا مصريًا أصيلًا يعبر عن قيم الاعتدال والتنوير، مشيرًا إلى أن مصر تملك رصيدًا إنسانيًا وحضاريًا كبيرًا يجعلها دائمًا قادرة على ترسيخ معاني المحبة والتعايش بين جميع أبنائها.

وأضاف: "نؤمن أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدتها الوطنية وروحها الإنسانية التي تجمع الجميع في وطن واحد يسوده الاحترام والتقدير المتبادل".

من جانبه، رحب الدكتور أسامة الأزهري برئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح المودة الصادقة بين أبناء الوطن.

وأكد وزير الأوقاف أن مثل هذه اللقاءات تعبر عن الصورة الحقيقية للمجتمع المصري، القائم على التلاحم والمحبة والتعاون، مشددًا على أن مصر ستظل عائلة واحدة بحفظ الله وبوعي ووحدة أبنائها.

وقال إن الأعياد والمناسبات تمثل دائمًا فرصة لتجديد قيم المحبة والتقارب، وترسيخ روح المشاركة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري عبر تاريخه.

