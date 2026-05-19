رابطة الأندية: لا توجد اي عوائق أمام مشاركة الزمالك إفريقيًا

أكد ثروت سويلم، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية، أن أزمة رخصة نادي الزمالك للمشاركة في البطولات القارية ليست معقدة كما يتم تداولها، مشيرًا إلى أن الأمور ستُحل بشكل طبيعي.

وقال سويلم، في تصريحات تلفزيونية، إن اتحاد الكرة المصري حريص على ضمان مشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها.

وأوضح أن المشكلات المتعلقة بقضايا إيقاف القيد أو الرخصة القارية يتم حلها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن البعض يتساءل عن كيفية حلها رغم التعقيدات.

وأضاف أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي، يلعب دورًا مهمًا في حل هذه الملفات، مؤكدًا أنه “لا يجامل أحدًا لكنه يتدخل لحل الأزمات”.

واختتم سويلم تصريحاته، بالتأكيد على أن نادي الزمالك سيشارك في البطولات القارية في الموسم المقبل، بغض النظر عن الأزمات الحالية التي يمر بها النادي.