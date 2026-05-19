6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

يترقب الجميع موعد إجازة عيد الأضحى 2026 التي يفصلنا عنها اياما قليلة، والمرتقبة في نهاية شهر مايو الجاري، حيث تعتبر إجازة عيد الاضحى هذا العام هي أطول عطلة رسمية في 2026 تص إلى ستة أيام بقرار حكومي رسمي صادر اليوم عن مجلس الوزراء .

رئيس الوزراء يعلن إجازة عيد الأضحى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى للموظفين

ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ مع استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

من المقرر أن يصدر وزير العمل، قرارًا بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك مساواةً بالإجازة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي.

ضوابط الإجازات مدفوعة الأجر

وحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

موظفون محرمون من إجازة عيد الأضحى بالقانون

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.

إجازة البنوك في عيد الأضحى

من المنتظر أن تتوافق إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2026 مع قرار مجلس الوزراء، لتبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن تستأنف البنوك عملها صباح يوم الإثنين 1 يونيو 2026، وذلك بعد انتهاء الإجازة الرسمية.

ويترقب العملاء إعلان الرسمي بشأن مواعيد تعطيل العمل بالبنوك خلال فترة عيد الأضحى المبارك، خاصة مع زيادة الإقبال على ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية قبل الإجازات الطويلة.