الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

6 أيام أجازة.. موعد عودة عمل البنوك بعد قرار الحكومة

أجازة البنوك
أجازة البنوك
محمد صبيح

أعلن الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026، تبدأ من يوم الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو 2026.

وتزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول إجازة البنوك في عيد الأضحى 2026، وموعد عودة العمل داخل البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع إعلان الحكومة تفاصيل العطلة الرسمية الخاصة بالعيد.

موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 2026

البنك المركزي المصري

من المنتظر أن تتوافق إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2026 مع قرار مجلس الوزراء، لتبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن تستأنف البنوك عملها صباح يوم الإثنين 1 يونيو 2026، وذلك بعد انتهاء الإجازة الرسمية.

ويترقب العملاء إعلان الرسمي بشأن مواعيد تعطيل العمل بالبنوك خلال فترة عيد الأضحى المبارك، خاصة مع زيادة الإقبال على ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية قبل الإجازات الطويلة.

 

الخدمات البنكية خلال إجازة عيد الأضحى

ورغم توقف العمل داخل الفروع خلال عطلة عيد الأضحى، تستمر العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية في العمل بشكل طبيعي، ومنها:

  • ماكينات ATM للسحب والإيداع.
  • تطبيقات الموبايل البنكي.
  • خدمات الإنترنت البنكي.
  • المحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال.
  • الدفع الإلكتروني والمشتريات أونلاين.

وينصح عدد من البنوك العملاء بإنهاء المعاملات المالية المهمة قبل بدء الإجازة، لتجنب الزحام أو تأجيل بعض الخدمات المرتبطة بمواعيد العمل الرسمية.

 

إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وتعد إجازة عيد الأضحى المبارك من أطول الإجازات الرسمية في مصر، حيث يحصل العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص والبنوك على عدة أيام متتالية، ما يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن:

  • موعد إجازة البنوك عيد الأضحى 2026
  • هل البنوك تعمل في عيد الأضحى؟
  • موعد عودة البنوك بعد العيد
  • إجازة عيد الأضحى للموظفين
  • مواعيد عمل البنوك بعد العيد

ويأتي قرار الحكومة في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وقضاء الإجازة مع أسرهم.

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

