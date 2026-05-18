الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة الرسمية

محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على موعد عيد الأضحى المبارك 2026، وعدد أيام الإجازة الرسمية المقررة للعاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع ترقب ملايين الموظفين والطلاب لأطول عطلة رسمية متصلة خلال العام من حيث عدد الأيام.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية موعد بداية شهر ذي الحجة، حيث أكدت أن غرة الشهر ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026، وذلك عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد 17 مايو.

وبناء على الرؤية الشرعية، أوضحت دار الإفتاء أن يوم وقفة عرفات لعام 1447 هجريا سيوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ويعد يوم عرفة من أعظم الأيام لدى المسلمين، إذ يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات، بينما يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على اغتنام هذا اليوم بالصيام والدعاء والتقرب إلى الله بالعبادات.

كما تشهد هذه المناسبة المباركة سنويا أجواء من الاستعداد الروحي والاجتماعي داخل الأسر المصرية، بالتزامن مع متابعة أخبار الحج والإجازات الرسمية.

وبعد إعلان بدء شهر ذي الحجة رسميا، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 اعتبارا من الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متتالية.

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات
الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

وبذلك يحصل العاملون والطلاب على عطلة رسمية ممتدة لمدة خمسة أيام متواصلة، لتعد واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال عام 2026.

وفي ظل هذه الأجواء المباركة، يستعد المصريون لاستقبال عيد الأضحى بروح من البهجة والتقارب الأسري، إلى جانب الاستفادة من الإجازة الرسمية الطويلة التي تمنح فرصة للراحة وقضاء الوقت مع العائلة، وسط أجواء إيمانية مميزة تواكب موسم الحج وأيام العشر من ذي الحجة المباركة.

