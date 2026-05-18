من السينمات إلى المنصات.. برشامة والست عيدية الجمهور في عيد الأضحي

أيام قليلة تفصلنا عن طرح عدد من الاعمال السينمائية علي المنصات الالكترونية، بمناسبة عيد الاضحي المبارك، خاصة ان تلك الافلام كان قد تم رفعها من السينمات خلال الفترة القليلة الماضية، بل ان هناك اعمال مازالت تطرح في السينمات، وفي السطور التالية نرصد ابرز تلك الاعمال.

فيلم الست:

من ابرز الاعمال المقرر عرضها خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عبر منصة شاهد الالكترونية.

فيلم الست من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، علي صبحي، طه دسوقي، أحمد أمين، صدقي صخر، أمير المصري، أحمد رضوان، محمد فراج.

يتناول فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات المؤثرة التي شكلت مسيرتها الفنية والإنسانية.

فيلم برشامة:

أما فيلم برشامة، والذي مازال يعرض في دور العرض، فقد كشفت منصة يانجو بلاي، عن طرحه في عيد الاضحي.

وفيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي.