غنائيات الزمن الجميل بأوبرا الأسكندرية

نخبة مختارة من غنائيات زمن الفن الجميل تقدمها دار الأوبرا المصرية خلال حفل فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى والمقام فى السابعة والنصف مساء الخميس 21 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" .

منها موسيقى بهية - آه لو قابلتك من زمان - آه يا أسمرانى اللون لـ بليغ حمدى، يا دلالى - الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجى، بكرة يا حبيبى لـ كمال الطويل، ليلة إمبارح لـ سيد مكاوى وغيرها .. آداء نعمة عصمت، السيد وهب الله، سارة مجدى، محمد رئيس، وائل أبو الفتوح، ولاء طلبة، ياسر سعيد وصولو ايقاع عمرو فتح الله.

يأتى الحفل التزاما من دار الأوبرا المصرية بخطتها الهادفة إلى إعادة إحياء التراث وتقديم نخبة من روائع الغناء الأصيل الذى يجسد تفرد الإبداع العربى .