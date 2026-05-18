بعد تصريحاته عن نمبر وان l ماجدة خير الله : حد يمنع محمد رمضان من الكلام في البرامج

انتقدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله، عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تصريحات الفنان محمد رمضان في برنامج الحكاية.

وقالت ماجدة خير الله: حد يمنع محمد رمضان من الكلام في البرامج ، لانه كلما تحدث افسد خطواته الناجحه ، التي تحمل مجهود وابداع مجموعه من الفنانين، ساله عمرو اديب ، كيف نحدد من هو نمبر وان، فجاوب بكلمات بلامعني ثم قال انه نمبر وان لانه اول ممثل يغني، ولكن السائد قبل ذلك ان المطرب يمثل!!لايابا حضرتك ناسي احمد زكي اللي عاملك عقده، ناسي انا في اللابوريا اللي غناها في فيلم كابوريا وكسرت الدنيا وخلت ولادالناس يعملوا نفس تسريحة شعره، ده غير عشرات الاغاني اللي قدمها في افلام ومسلسل هو وهي.

واضافت خير الله: ناسي اغاني محمود عبد العزيز في الكيف ، حتي محمود يس غني حلوه يازوبه، ويحي الفخراني غني في فيلم الذل، وعادل امام قدم اغاني في معظم مسرحياته وكذلك سعيد صالح في كعبلون وغيرها من المسرحيات، ذاكر كويس قبل ماتنكلم او توقف عن الكلام شويه !.