الخارجية التركية: مطلوب موقف دولي حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي

دعت الخارجية التركية، إلى موقف دولي حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات شرعت في عملية للسيطرة على الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا باتجاه غزة حيث قامت وحدة الكوماندوز البحرية 13 بالاستيلاء على أسطول الصمود.

وأمرت البحرية الإسرائيلية الناشطين في أسطول الصمود بإيقاف محركات السفن والمراكب.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عمليات اعتراض البحرية لسفن أسطول الصمود تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات، وأن البحرية بدأت السيطرة على أسطول الصمود وسيتم نقل النشطاء إلى سجن عائم ومنه إلى أسدود.