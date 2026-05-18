قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5173 فرصة عمل جديدة بالمحافظات.. والتقديم خلال مايو
أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية نتيجة الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الأخيرة في فصل الربيع استعدادا لصيف ساخن هذا العام .

طقس شديد الحرارة نهاراً

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس خلال هذا الأسبوع سيكون معتدلاً إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية.. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

وناشدت الهيئة المواطنين ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خاصة مع التقلبات الجوية الحالية.

موعد انكسار الموجة الحارة

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس من اليوم وحتى السبت المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 19 مايو وحتى السبت 23 مايو، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً، مع رصد موجة حارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء.

أوضحت الهيئة، تشهد البلاد اليوم الاثنين استمرار الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تسجل أعلى معدلات حرارة تصل إلى 47 درجة
 

حالة الطقس غداً الثلاثاء

أما عن حالة الطقس غدا الثلاثاء فيشهد طقساً معتدلاً إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يصبح معتدلاً إلى مائل للحرارة ليلاً.

وحذرت الأرصاد من ظاهرتين جويتين وهما شبورة مائية صباحية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا موجة حارة موعد انكسار الموجة الحارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

الكبدة

طبيبة بيطرية تحسم الجدل حول تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

الحج

الحج ومرضى الصدر.. أهم النصائح الوقائية لمريض الربو قبل الرحلة وكيفية الاستعداد لها

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد