أجواء ساخنة لمدة أسبوع.. متى تنتهي الموجة الحارة؟

تشهد حالة الطقس اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية نتيجة الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الأخيرة في فصل الربيع استعدادا لصيف ساخن هذا العام .

طقس شديد الحرارة نهاراً

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس خلال هذا الأسبوع سيكون معتدلاً إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية.. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

وناشدت الهيئة المواطنين ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خاصة مع التقلبات الجوية الحالية.

موعد انكسار الموجة الحارة

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس من اليوم وحتى السبت المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 19 مايو وحتى السبت 23 مايو، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً، مع رصد موجة حارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء.

أوضحت الهيئة، تشهد البلاد اليوم الاثنين استمرار الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، خاصة مناطق جنوب الصعيد التي تسجل أعلى معدلات حرارة تصل إلى 47 درجة



حالة الطقس غداً الثلاثاء

أما عن حالة الطقس غدا الثلاثاء فيشهد طقساً معتدلاً إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يصبح معتدلاً إلى مائل للحرارة ليلاً.

وحذرت الأرصاد من ظاهرتين جويتين وهما شبورة مائية صباحية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.