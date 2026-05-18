هل صيف 2026 سيكون الأشد حرارة بسبب ظاهرة النينيو.. الأرصاد تعلن مفاجأة

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وتواصل هيئة الأرصاد الجوية متابعة حالة الطقس أولًا بأول، بالتزامن مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بداية من يوم الأربعاء المقبل.

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تسجيل لأعلى درجات الحرارة خلال النصف الثاني من فصل الربيع، وليس في فصل الصيف، وأن البلاد خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات ووصلت في بعض المحافظات أعلى من 40 درجة.

وأوضحت أن البلاد شهدت أمس ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، موضحة أن أمس كان ذروة الارتفاع، حيث سجلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، بزيادة تقارب 8 درجات عن المعدلات الطبيعية.

ولفتت إلى أن هذه الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام المقبلة، وأن البلاد تسجل اليوم 38 درجة مئوية، وهي أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت خلال لقاء على قناة صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، مع مراسلة القناة ماهيتاب مختار، أن بعض محافظات الصعيد تسجل اليوم أكثر من 46 درجة مئوية، مؤكدة أن البلاد ما زالت في النصف الثاني من فصل الربيع ولم تدخل فصل الصيف بعد.

صيف 2026

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان صيف 2026 سيكون الأكثر حرارة مقارنة بالأعوام السابقة، قالت إن مثل هذه التوقعات تُثار قبل بداية الفصول، لكنها غير دقيقة، موضحة أن البلاد ستتأثر خلال هذا العام بظاهرة النينيو، وأن هذا الأمر قد يصاحبها طول ارتفاع درجات الحرارة، وأن هذا بسبب التغيرات الجوية، وقد يكون صيف 2026 مثل صيف 2023 .

وتتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، فيما يكون حاراً على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلاً طقس معتدل إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة أن البلاد قد تشهد فرصاً لتكون الأتربة العالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نشاط للرياح خلال ساعات المساء على مناطق من القاهرة الكبرى

كما توقعت نشاطاً للرياح خلال ساعات المساء على مناطق من القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.



وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 23

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 39 23

بنها 38 22

دمنهور 37 22

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 37 21

بلطيم 30 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 38 22

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 22

دمياط 30 21

بورسعيد 28 20

الاسماعيلية 40 22

السويس 39 23

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 38 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 25

شلاتين 38 23

حلايب 36 24

أبو رماد 36 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 41 24

بني سويف 42 25

المنيا 43 25

أسيوط 44 26

سوهاج 45 27

قنا 47 26

الأقصر 47 29

أسوان 47 30

الوادى الجديد 48 30

أبوسمبل 46 29