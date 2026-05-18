الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل صيف 2026 سيكون الأشد حرارة بسبب ظاهرة النينيو.. الأرصاد تعلن مفاجأة

البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

 وتواصل هيئة الأرصاد الجوية متابعة حالة الطقس أولًا بأول، بالتزامن مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بداية من يوم الأربعاء المقبل.

 أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تسجيل لأعلى درجات الحرارة خلال النصف الثاني من فصل الربيع، وليس في فصل الصيف، وأن البلاد خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات ووصلت في بعض المحافظات أعلى من 40 درجة.

وأوضحت أن البلاد شهدت أمس ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، موضحة أن أمس كان ذروة الارتفاع، حيث سجلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، بزيادة تقارب 8 درجات عن المعدلات الطبيعية.

ولفتت إلى أن هذه الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام المقبلة، وأن البلاد تسجل اليوم 38 درجة مئوية، وهي أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت خلال لقاء على قناة صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، مع مراسلة القناة ماهيتاب مختار، أن بعض محافظات الصعيد تسجل اليوم أكثر من 46 درجة مئوية، مؤكدة أن البلاد ما زالت في النصف الثاني من فصل الربيع ولم تدخل فصل الصيف بعد.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان صيف 2026 سيكون الأكثر حرارة مقارنة بالأعوام السابقة، قالت إن مثل هذه التوقعات تُثار قبل بداية الفصول، لكنها غير دقيقة، موضحة أن البلاد ستتأثر خلال هذا العام بظاهرة النينيو، وأن هذا الأمر قد يصاحبها طول ارتفاع درجات الحرارة، وأن هذا بسبب التغيرات الجوية، وقد يكون صيف 2026 مثل صيف 2023 .

وتتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، فيما يكون حاراً على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلاً طقس معتدل إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة أن البلاد قد تشهد فرصاً لتكون الأتربة العالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نشاط للرياح خلال ساعات المساء على مناطق من القاهرة الكبرى 
كما توقعت نشاطاً للرياح خلال ساعات المساء على مناطق من القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.


وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 23

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 39 23

بنها 38 22

دمنهور 37 22

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 37 21

بلطيم 30 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 38 22

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 22

دمياط 30 21

بورسعيد 28 20

الاسماعيلية 40 22

السويس 39 23

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 38 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 25

شلاتين 38 23

حلايب 36 24

أبو رماد 36 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 41 24

بني سويف 42 25

المنيا 43 25

أسيوط 44 26

سوهاج 45 27

قنا 47 26

الأقصر 47 29

أسوان 47 30

الوادى الجديد 48 30

أبوسمبل 46 29

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

صلاة الضحى.. الأزهر للفتوى يوضح ما تريد معرفته عنها

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

