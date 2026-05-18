الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الذروة كانت أمس.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد الجوية
البهى عمرو

 أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، موضحة أن أمس كان ذروة الارتفاع، حيث سجلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، بزيادة تقارب 8 درجات عن المعدلات الطبيعية.

الأرصاد

ولفتت إلى أن هذه الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام المقبلة، وأن البلاد تسجل اليوم 38 درجة مئوية، وهي أيضًا أعلى من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

حالة الطقس

وأوضحت خلال لقاء على قناة صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، مع مراسلة القناة ماهيتاب مختار، أن بعض محافظات الصعيد تسجل اليوم أكثر من 46 درجة مئوية، مؤكدة أن البلاد ما زالت في النصف الثاني من فصل الربيع ولم تدخل فصل الصيف بعد.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان صيف 2026 سيكون الأكثر حرارة مقارنة بالأعوام السابقة، قالت إن مثل هذه التوقعات تُثار قبل بداية الفصول، لكنها غير دقيقة، موضحة أن البلاد ستتأثر خلال هذا العام بظاهرة النينيو.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 23

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 39 23

بنها 38 22

دمنهور 37 22

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 37 21

بلطيم 30 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 38 22

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 22

دمياط 30 21

بورسعيد 28 20

الاسماعيلية 40 22

السويس 39 23

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 38 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 25

شلاتين 38 23

حلايب 36 24

أبو رماد 36 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 41 24

بني سويف 42 25

المنيا 43 25

أسيوط 44 26

سوهاج 45 27

قنا 47 26

الأقصر 47 29

أسوان 47 30

الوادى الجديد 48 30

أبوسمبل 46 29

الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية بـ17 مليار دولار سنويا حتى 2028

تباطؤ الاقتصاد الصيني في أبريل بفعل ضعف الانتاج ومبيعات التجزئة دون التوقعات

رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد ببدء حقبة جديدة في العلاقات الهندية

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

إطلالة نانسي عجرم في كاليفورنيا تثير الجدل

