قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحفظ على عاطلين حاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقليوبية
نتنياهو يعلن تشكيل فريق جديد لمواجهة مسيرات حزب الله
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة تقليد الاختراعات بقصد التداول التجاري
مصر تشدد على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري
تقترب من 50| أجواء شديدة الحرارة في الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع الطوارئ
قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
أحمد العوضي لصدى البلد: فيلم “العركة” ما زال فكرة.. ومشروعي مع أحمد السقا لم يبدأ بعد (خاص)
فنزويلا تطرح لوائح جديدة لاستثمارات النفط بعد تعديل قانون المحروقات
الدفاع الأوكرانية: روسيا أطلقت 524 طائرة مسيرة و22 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل
مصر ضيف الشرف..وزير الزراعة يتوجه للجزائر للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع الأوكرانية: روسيا أطلقت 524 طائرة مسيرة و22 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الدفاع الأوكرانية" أن روسيا أطلقت 524 طائرة مسيرة و22 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 1115 عسكريا أوكرانيا، إضافة لإسقاط أكثر من 1000 طائرة أوكرانية مسيرة، مع إلحاق خسائر بقوات كييف وتحقيق تقدم ملحوظ على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم ، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت ثماني قنابل موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، وصاروخ "فلامينجو كروز" بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" الموجه بعيد المدى، و1054 طائرة مسيرة.


وأضافت أن "أسطول البحر الأسود دمر ستة زوارق غير مأهولة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بجانب استهداف القوات المسلحة الروسية مواقع تجميع الطائرات المسيّرة، فضلاً عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 164 منطقة.
وأشارت إلى أن قوات مجموعة "المركز" قامت بالسيطرة على مواقع وخطوط هامة، وألحقت خسائر بقوات كييف تجاوزت 280 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وراجمة صواريخ، وثلاثة مدافع، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، ومحطة حرب إلكترونية، في مناطق نوفونيكولاييفكا، ودوبروبيلليا، وتوريتسكوي، وكوتشيريف يار، ونوفوليكساندريفكا، وشيفتشينكو، وسيرغييفكا في دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".


وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا و15 مركبة ومدفعين، في منطقة مسؤولية قوات الشمال، كما عززت قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وتكبدت كييف خسائر بلغت أكثر 160 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة، وثلاثة مدافع، لقرب بلدات دروجكوفكا، وبيسكونوفكا، وكراماتورسك، ونيكولايبولي، وأليكسيفو-دروجكوفكا، ونوفوسيلفكا في دونيتسك.


وتابع أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 180 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و20 سيارة، وراجمة صواريخ ومدفعي ميدان، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب، كما خسرت كييف أكثر من 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات، ومدفعا، في منطقة نفوذ قوات الشرق"، فيما تم تحييد ما يصل إلى 55 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وتسع سيارات ومحطة حرب إلكتروني، في منطقة مسؤولية قوات دنيبر.
 

الدفاع الأوكرانية أوكرانيا القاهرة الإخبارية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

الحج

الحج ومرضى الصدر.. أهم النصائح الوقائية لمريض الربو قبل الرحلة وكيفية الاستعداد لها

نسبة السكر

مشروبات ترفع السكر وتدمر الكبد والمناعة

التمر

سنة وصحة.. ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق؟

بالصور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

إطلالة نانسي عجرم في كاليفورنيا تثير الجدل

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد