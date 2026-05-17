تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق غدا حيث سيغادر الي الإسكندرية استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد غد الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري والتي ستقام باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

ورفع الجهاز الفني درجة الإستعداد القصوي لتلك المواجهة التي تعد الأخيرة في بطولة الدوري ، حيث يسعي للفوز بها للحفاظ علي فرصة إنتظارا لتعثر اي من المنافسين الزمالك والذي سيواجه سيراميكا كليوباترا أو بيراميدز الذي سيواجه سموحه.

فيما ستكون تلك المباراة هي الأخيرة مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني الذي سيتم فسخ عقده بالتراضي عقب تلك المواجهة وتوقيع العقود بشكل رسمي وكذلك المالي اليو ديانج الذي وقع رسميا لنادي فالنسيا الاسباني مع انتهاء اعارة يلسين كامويش وكذلك مروان عثمان واحمد رمضان بيكهام بشكل نهائي .