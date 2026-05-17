ليندسي جراهام: الوضع الراهن في مضيق هرمز يضر الجميع

حذر السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من تداعيات التصعيد المستمر في مضيق هرمز، مؤكداً أن الوضع الراهن في الممر المائي الحيوي “يضر الجميع” ويهدد استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأشار جراهام، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة داخل المضيق؛ ستكون له انعكاسات مباشرة على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح السيناتور الجمهوري، أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة يزيد من مخاطر المواجهة المباشرة، داعياً إلى تحرك دولي لاحتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة الصراع.

وشدد على أهمية تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية يومياً معتبراً أن استقرار الممر البحري يمثل مصلحة مشتركة لكل الدول.

وتأتي تصريحات جراهام، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً بين إيران وعدد من القوى الدولية، وسط مخاوف من تأثير أي تصعيد جديد على حركة التجارة والطاقة عالمياً، خاصة مع ارتفاع حدة التحذيرات الدولية بشأن أمن الملاحة في الخليج.