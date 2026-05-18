قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد مباشر لأمن المنطقة.. الإمارات تستنكر هجمات المسيرات على السعودية
الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادا لحسم الدوري
بمحرك اقتصادي.. المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي فينيو 2026
الهند: نشعر بقلق بالغ إزاء هجوم محطة براكة النووية في الإمارات
سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 18 مايو 2026 بالبنوك
الأهلي يتحرك لتحصين مصطفى شوبير بعقد ضخم
دعاء أول يوم من ذي الحجة للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 13 كلمة
رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح
برشلونة يواصل التألق بفوز على ريال بيتيس.. وليفاندوفسكي يودع الجماهير باكيا
الكهرباء: 62 مليار جنيه استثمارات لتوفير البنية لمشروعات التنمية الزراعية
صيام ذي الحجة 9 أيام فقط.. اغتنمه من الإثنين إلى الثلاثاء لـ10 أسباب
مدير المبادرات الصحية: نسب وفيات مرض السكري قلت 15%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احذر.. 5 أفعال في عشر ذي الحجة عقوبتها مغلظة.. الوقوع فيها سهل

أفعال عقوبتها مغلظة
أفعال عقوبتها مغلظة
أمل فوزي

لاشك أنه ينبغي الانتباه جيدًا والحذر وتجنب كل فعل قد يندرج تحت عنوان أفعال في عشر ذي الحجة عقوبتها مغلظة، وذلك ليس فقط لأن شهر ذي الحجة من الأشهر الحُرم ، التي يُضاعف فيها الفضل والأجر والثواب، وإنما كذلك يجب الابتعاد عن أي من أفعال في عشر ذي الحجة عقوبتها مغلظة لبركة تلك الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي خصها الله تعالى بمزيد من الفضل والبركة، ومن ثم ينبغي معرفة أفعال في عشر ذي الحجة عقوبتها مغلظة للحذر والاحتياط من الوقوع فيها.

أفعال في عشر ذي الحجة عقوبتها مغلظة

كما أنه ينبغي معرفة كل أفعال في عشر ذي الحجة عقوبتها مغلظة، لاجتنابها ، وهي : الرجس كلَّه، وقولَ الزور، لا يشركون بربهم شيئا ، من المعاصي واللهو والغفلةِ عن اغتنام مواسم الخير والفضل.

وورد أنه ما أعظمَ منةَ الله على من أسلم وجهه لله واتبع هُداه، وعمل برضاه، فالله قد شرع لنا ما فيه صلاحنا وما هو خير لنا وما تستقيم به أحوالنا، وما يكون في امتثاله قربة ومثوبة وزاد من التقوى يدخر لنا، فإذا كان ذلك كذلك فاستشعروا إخوة الإيمان ما أنتم فيه من فيض الكريم المنان.

وجاء أن عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه، قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إثم المعصية في الأيام المباركة فقال رحمه الله: "المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلَّظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان"، فمكانة هذه الأيام العظام قد أقسم بها الملك العلام: (والفجر وليال عشر).

و قال ابن القيم رحمه الله: "إن الفجر واللياليَ العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة من المناسك، وأمكنةً معظمة وهي مَحِلُّها، وذلك من شعائر الله المتضمنةِ خضوعَ العبد لربه فإن الحج والنسك عبوديةٌ محضة لله وذلٌّ وخضوع لعظمته وذلك ضدُّ ما وَصف به عادا وثمود وفرعون من العتو والتكبر والتجبر.

فضل عشر ذي الحجة

فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وفيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل صيام العشر من ذي الحجة: ( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء).

وفي رواية أخرى عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها قالت : (أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة) رواه النسائي وأحمد. ويشار إلى الشر هنا بـ فضل صيام العشر من ذي الحجة.

أعمال عشر ذي الحجة 2026

حددت دار الإفتاء المصرية، أعمال في عشر ذي الحجة 2026 ، بأن هذه العشر المباركة اقتربت ، من هنا ينبغي اغتنام نفحاتها وبركاتها وفضائلها بتسعة أمور على المسلمين اتباعها والعمل بها خلال أيام العشر من ذي الحجة 2026 ، وهي : ( الصوم وكثرة الذكر والتهليل والتكبير والدعاء يوم عرفة وصيامه، وذبح الأضحية ولبس الحسن من الثياب).

1. كثرة الذكر: يُستحبُّ الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، قال الله عز وجل: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28]

2.التهليل والتكبير والتحميد: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ» رواه الإمام أحمد.

3. الصوم: يُسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة، «وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ» رواه أبو داود.

4. يُستحب لمن أراد أن يضحي، ألا يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره.

5. صيام يوم عرفة: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم.

6. الدعاء يوم عرفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، موطأ مالك.

7. لبس الثياب الحسن يوم العيد فهو من الأمور المستحبة: عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ» مستدرك الحاكم.

8. ذبح الأضحية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها -أي: فتوضع في ميزانه - وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا» رواه الترمذي.

9. حافظ على نظافة الأماكن العامة والطرق والحدائق.

أفعال في عشر ذي الحجة عقوبتها مغلظة أفعال في عشر ذي الحجة أفعال عقوبتها مغلظة في عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

مغادرة البلاد

الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

الغندور

بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء أول ذي الحجة

دعاء أول ليلة من ذي الحجة.. 10 كلمات تجعلك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

رمضان عبد المعز

كيف ننال رضا الله في مواسم الطاعات؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد