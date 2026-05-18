خالد الغندور: محمد شحاتة سدد ركلة جزاء الزمالك في نهائي الكونفدرالية مصاباً

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد شحاتة لاعب الزمالك سدد ركلة الجزاء الثامنة والتى أهدرها فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري مصاباً الأمر الذى تسبب فى ضياع اللقب على الفارس الأبيض.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن محمد شحاتة كان يعاني من شد فى العضلة الخلفية وقت تسديده لركلة الجزاء وزملائه فى الفريق يعلمون ذلك واضطر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تسديد اللاعب للركلة لأنه أجبر عليه خاصة أنه كان من الصعب أن يقدم محمد إبراهيم لتسديدها.

وأشار إلى أن محمد شحاتة دخل فى حالة انهيار شديدة عقب إهدار ركلة الجزاء فى غرفة الملابس،وتدخل زملائه لتهدئته على الرغم من صعوبة الموقف على الجميع.