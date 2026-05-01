بشير التابعي: لازم جمهور الزمالك يروح النادي ويعتصم لرحيل مجلس الإدارة

أكد بشير التابعي، أن جماهير الزمالك هي العامل الأساسي في دعم الفريق خلال الموسم، منتقدًا أداء مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة CBC: "جمهور الزمالك لازم يروح النادي ويعتصم عشان يمشي مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب".

وأضاف: "الإدارة رايحة المباراة عشان تتصور وتنسب لنفسها أي إنجاز يحققه الجمهور، ولم تساعد الجماهير في الحصول على التذاكر بالشكل المطلوب".

وتابع: "لو توج الزمالك بالدوري المصري يوم الأربعاء، فسيكون الفضل للاعبين والجهاز الفني والجمهور فقط، أما الإدارة فلا دور لها على الإطلاق، ويجب أن ترحل".