تحرك عاجل من الزمالك للحصول علي رخصة المشاركة الأفريقية| تفاصيل

تتحرك إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية لإنهاء جميع الملفات الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية للأندية، وفقا للمعايير التي يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لضمان مشاركة الفريق بشكل طبيعي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

وكثفت الإدارة البيضاء اجتماعاتها خلال الأيام الماضية من أجل تسوية الملفات المالية والإدارية المطلوبة، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين، بجانب استكمال إجراءات التراخيص والبنية التنظيمية الخاصة بالنادي، قبل الموعد النهائي المحدد من جانب الاتحاد الأفريقي.



وتسعى إدارة الزمالك لتفادي أي عقوبات أو أزمات قد تؤثر على موقف الفريق القاري، خاصة في ظل رغبة النادي في العودة بقوة للمنافسة على الألقاب الأفريقية خلال الموسم المقبل، بعد حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق مؤخرا.



محاولات الزمالك

وتعمل ادارة نادي الزمالك بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت، مع وجود متابعة مستمرة لملف الرخصة حتى يتم اعتماده بشكل رسمي من الجهات المعنية.



ويأمل الزمالك في غلق هذا الملف مبكرا، من أجل التركيز على تدعيم صفوف الفريق والاستعداد للموسم الجديد، بما يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره في المنافسة القارية.

