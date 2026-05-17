الأولى بأقل سعر.. 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري على مجموعة كبيرة من موديلات 2026 و2027، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية ومنها السيدان.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر.

بايك يو 5 بلس

تعتمد السيارة بايك يو 5 بلس على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، وتتراوح أسعارها بين 769,900 جنيه و 974,900 جنيه.

ام جى 7

تستمد ام جي 7 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج 185 حصانًا، و261 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,700,000 إلى 1,800,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

زودت شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 98 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 765,000 إلى 790,000 جنيه.

شيري أريزو 8

دعمت شيري أريزو 8 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك، ونظام الجر الأمامي، ويتراوح السعر بين 1,300,000 و 1,380,000 جنيه.

فورثينج اس 7

تعتمد فورثينج اس 7 على محرك كهربائي بقوة قدها 206 حصانًا، و310 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي أو الخلفي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,395,000 إلى 1,465,000 جنيه.