قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية
احذروا شمس الظهيرة.. أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد و3 توصيات عاجلة من الأرصاد
أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء
حكم حج الزوج من مال زوجته الخاص .. الإفتاء توضح
لعشاق البيك أب.. شيفروليه سيلفرادو HD تنطلق بقوة 400 حصان
رسالة شبانة لمسئولي الأهلي.. لا تهتموا بتصريحات آدم وطني وقاضوه
قبل زيارة ترامب للصين.. عقوبات أمريكية على 12 شخصا وكيانا بسبب النفط الإيراني
ظن أنها طائرة مسيّرة.. طيور في السماء تربك ترامب قبل خطابه
فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح
قبل وفاته.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف كواليس اختياره لدور المعلم سردينة
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق البيك أب.. شيفروليه سيلفرادو HD تنطلق بقوة 400 حصان

شيفروليه سيلفرادو HD
شيفروليه سيلفرادو HD
صبري طلبه

تحافظ سيارات البيك أب على مكانتها ضمن أكثر الفئات انتشارًا في العديد من الأسواق، خاصة لدى الباحثين عن مركبات تجمع بين الأداء القوي والقدرات العملية والعمل الشاق. 

وتعد شيفروليه سيلفرادو HD واحدة من أبرز الأسماء وسط هذه الفئة؛ بفضل اعتمادها على محركات كبيرة وتجهيزات مخصصة للطرق الوعرة والسحب الثقيل، باختلاف الاجيال التي قدمت منها.

محرك شيفروليه سيلفرادو HD 

تعتمد شيفروليه سيلفرادو HD على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات بسعة 6.6 لتر، ويستطيع هذا المحرك توليد قوة تصل إلى 401 حصان، مع عزم دوران يبلغ 629 نيوتن متر.

شيفروليه سيلفرادو HD

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4WD يساعد على تحسين الثبات وتوزيع القوة أثناء القيادة على الطرق الوعرة أو عند سحب المقطورات، حيث تصل قدرة السحب في سيلفرادو HD إلى 8,392 كجم.

تجهيزات شيفروليه سيلفرادو HD

رغم الطبيعة العملية التي تنتمي إليها سيلفرادو HD، فإن المقصورة الداخلية حصلت على مجموعة من التجهيزات التي تركز على راحة السائق والركاب، حيث يأتي مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة، بالإضافة إلى 10 وضعيات مختلفة للتحكم بالمقعد.

كما حصل مقعد الراكب الأمامي على التعديل الكهربائي والتدفئة مع 10 وضعيات أيضًا، بينما يأتي المقود بتصميم مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، وبشاشة معلومات وترفيه بقياس 13.4 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

وتأتي السيارة بشاشة عرض على الزجاج الأمامي تساعد السائق على متابعة المعلومات الأساسية أثناء القيادة، كما تعتمد المقصورة على نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية للمكيف.

شيفروليه سيلفرادو HD

شيفروليه سيلفرادو HD ووسائل الأمان

ركزت شيفروليه على دعم سيلفرادو HD بحزمة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم الشاحنة 6 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية.

كما تتوفر السيارة بأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الثبات وقوى الجر، ونظام مراقبة المنطقة العمياء عبر الشاشة، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية.

ومن أبرز التقنيات المتوفرة بالشاحنة كاميرا 360 درجة، مع كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية وكاميرا مخصصة للقطر، وبمساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف، ومكابح الطوارئ، إلى جانب تقنيات قراءة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء داخله.

البيك أب سيارات البيك أب شيفروليه سيلفرادو HD سيارة شيفروليه سيلفرادو HD السيارة شيفروليه سيلفرادو HD شيفروليه سيلفرادو HD بيك أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

صرف معاشات يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى.. التضامن تعلن مفاجأة سارة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

عملة 10 آلاف جنيه

هل طبع البنك المركزي عملة 10 آلاف جنيه؟ تفاصيل

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أفضل عائد من شهادات ادخار بنك مصر ٢٠٢٦

بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%

ترشيحاتنا

أرشيفية

اليونيفيل: نواصل رصد نشاط عسكري مكثف في جميع أنحاء جنوب لبنان

أرشيفية

الإمارات تدين الهجوم بطائرة مسيرة على سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز

أرشيفية

البحرين تتضامن مع مصر وتدين اختطاف ناقلة النفط

بالصور

"برلين بلا سيارات" تتعثر.. حملة حظر المركبات تفشل في الوصول للاستفتاء الشعبي

برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات
برلين بلا سيارات

خلل مفاجئ يربك السائقين.. مرسيدس تستدعي 144 ألف سيارة بسبب اختفاء العدادات

مرسيدس 
مرسيدس 
مرسيدس 

بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. هؤلاء الأكثر عرضة لنفس مرضه

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
تطبيق Grok

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد