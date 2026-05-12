لعشاق البيك أب.. شيفروليه سيلفرادو HD تنطلق بقوة 400 حصان

تحافظ سيارات البيك أب على مكانتها ضمن أكثر الفئات انتشارًا في العديد من الأسواق، خاصة لدى الباحثين عن مركبات تجمع بين الأداء القوي والقدرات العملية والعمل الشاق.

وتعد شيفروليه سيلفرادو HD واحدة من أبرز الأسماء وسط هذه الفئة؛ بفضل اعتمادها على محركات كبيرة وتجهيزات مخصصة للطرق الوعرة والسحب الثقيل، باختلاف الاجيال التي قدمت منها.

محرك شيفروليه سيلفرادو HD

تعتمد شيفروليه سيلفرادو HD على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات بسعة 6.6 لتر، ويستطيع هذا المحرك توليد قوة تصل إلى 401 حصان، مع عزم دوران يبلغ 629 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4WD يساعد على تحسين الثبات وتوزيع القوة أثناء القيادة على الطرق الوعرة أو عند سحب المقطورات، حيث تصل قدرة السحب في سيلفرادو HD إلى 8,392 كجم.

تجهيزات شيفروليه سيلفرادو HD

رغم الطبيعة العملية التي تنتمي إليها سيلفرادو HD، فإن المقصورة الداخلية حصلت على مجموعة من التجهيزات التي تركز على راحة السائق والركاب، حيث يأتي مقعد السائق بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة، بالإضافة إلى 10 وضعيات مختلفة للتحكم بالمقعد.

كما حصل مقعد الراكب الأمامي على التعديل الكهربائي والتدفئة مع 10 وضعيات أيضًا، بينما يأتي المقود بتصميم مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، وبشاشة معلومات وترفيه بقياس 13.4 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

وتأتي السيارة بشاشة عرض على الزجاج الأمامي تساعد السائق على متابعة المعلومات الأساسية أثناء القيادة، كما تعتمد المقصورة على نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية للمكيف.

شيفروليه سيلفرادو HD ووسائل الأمان

ركزت شيفروليه على دعم سيلفرادو HD بحزمة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم الشاحنة 6 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية.

كما تتوفر السيارة بأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الثبات وقوى الجر، ونظام مراقبة المنطقة العمياء عبر الشاشة، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية.

ومن أبرز التقنيات المتوفرة بالشاحنة كاميرا 360 درجة، مع كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية وكاميرا مخصصة للقطر، وبمساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام تثبيت سرعة متكيف، ومكابح الطوارئ، إلى جانب تقنيات قراءة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء داخله.