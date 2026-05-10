بـ 3 صفوف مقاعد.. سعر تويوتا فيلوز 2026 في السوق السعودي

تواصل تويوتا فيلوز من تعزيز تواجدها في السوق السعودي باعتبارها واحدة من أبرز السيارات العائلية ذات الـ 3 صفوف من المقاعد، والتي تأتي بحزمة من التجهيزات، مع تصميم خارجي يجمع بين المفهوم العائلي والرياضي.

محرك تويوتا فيلوز 2026

تعتمد السيارة تويوتا فيلوز 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 104 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يعمل بنظام الدفع الأمامي، وتسجل السيارة معدل استهلاك يقدر بنحو 19.3 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد تويوتا فيلوز 2026

يبلغ طول السيارة تويوتا فيلوز 2026 نحو 4475 مم، بينما يصل عرضها إلى 1750 مم، مع ارتفاع عند 1700 مم، في حين تأتي قاعدة العجلات بطول 2750 مم، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية.

وسائل أمان تويوتا فيلوز 2026

توفر تويوتا فيلوز 2026 مجموعة من تجهيزات السلامة، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تضم السيارة مساعد صعود المرتفعات لتسهيل الانطلاق على الطرق المنحدرة، بالإضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية للمساعدة أثناء الاصطفاف، فضلاً عن الوسائد الهوائية.

مقصورة تويوتا فيلوز 2026

حصلت السيارة تويوتا فيلوز 2026 على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم نظام آبل كاربلاي، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، كما تضم شاشة عدادات بقياس 7 بوصات لعرض بيانات القيادة.

كما حصلت تويوتا فيلوز 2026 على مكيف هواء أوتوماتيكي مزود بفتحات تكييف خلفية، وتشمل التجهيزات أيضاً شاحناً لاسلكياً للهواتف الذكية في الصف الأمامي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك.

سعر تويوتا فيلوز 2026 في السوق السعودي

تطرح تويوتا فيلوز 2026 داخل السوق السعودي من خلال فئة GLX بسعر يبلغ 81,995 ريالا.