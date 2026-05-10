عشاق الـ بيك أب.. ماذا تقدم GMC كانيون رباعية الدفع؟

تُعد GMC كانيون واحدة من أبرز شاحنات البيك أب متوسطة الحجم، والتي تأتي مدعومة بأنظمة دفع رباعي وتجهيزات تقنية حديثة، مع حزمة متنوعة من وسائل الراحة وأنظمة الأمان، إلى جانب تصميم يركز على الاستخدام المتعدد سواء داخل المدن أو على الطرق الوعرة.

أبعاد السيارة GMC كانيون

تعتمد السيارة GMC كانيون على بنية خارجية تمنحها مظهرًا قويًا مع أبعاد كبيرة نسبيًا، حيث يصل طولها إلى أكثر من 5.4 متر، بينما يبلغ عرضها 2.14 متر، مع ارتفاع يتجاوز مترين تقريبًا، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.33 متر، بالإضافة إلى جنوط 17 بوصة، وشبكة كبيرة الحجم.

GMC كانيون

محرك GMC كانيون

تعتمد GMC كانيون على محرك بنزين تيربو بسعة 2.7 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 310 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 583 نيوتن متر، مع اعتماد السيارة على نظام الدفع الرباعي، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

كما تقدم السيارة قدرة سحب تصل إلى 2722 كيلوجرامًا، وهو ما يجعلها مناسبة لنقل المقطورات أو المعدات الثقيلة نسبيًا، وتسجل السيارة GMC كانيون معدل استهلاك وقود يبلغ 10.1 كيلومتر لكل لتر.

GMC كانيون

مقصورة وتجهيزات GMC كانيون

حصلت GMC كانيون على مجموعة من التجهيزات، حيث يأتي مقعد السائق مع خاصية التعديل الكهربائي بالإضافة إلى التدفئة والتبريد، بينما يحصل الراكب الأمامي على التجهيزات نفسها، كما تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة.

GMC كانيون

وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.3 بوصة تدعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل البلوتوث وآبل كاربلاي اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 11 بوصة، كما زودت السيارة بنظام عرض البيانات على الزجاج الأمامي بقياس 6.3 بوصة، مع نظام صوتي من Bose مكون من 7 سماعات، ونظام تكييف أوتوماتيكي.

سيارة GMC كانيون وأنظمة الأمان

زودت GMC كانيون بعدد من أنظمة السلامة، ومنها نظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، بالإضافة إلى مكابح الطوارئ الذاتية، وتقنيات مراقبة المسار، مع التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، إلى جانب مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية.

GMC كانيون

وتوفر السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى كاميرات خارجية تشمل كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، وتشمل أيضًا المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.