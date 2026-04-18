بيك أب كهربائية .. المواصفات الكاملة لشاحنة GMC EV سييرا | صور

تدخل GMC بقوة إلى فئة الشاحنات الكهربائية عبر طراز GMC Sierra EV، الذي يعتمد على الطاقة النظيفة في قطاع المركبات الكبيرة، ويأتي هذا الطراز ضمن فئة البيك أب، مع حزمة عالية الأداء من التقنيات.

أبعاد GMC EV سييرا

تعتمد سييرا EV على هيكل ضخم حيث يبلغ طولها 5,928 مم، مع عرض يصل إلى 2,129 مم وارتفاع يبلغ 1,999 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,708 مم، وتأتي السيارة مزودة بجنوط كبيرة قياس 24 بوصة.

محرك وأداء GMC EV سييرا

تعتمد الشاحنة على نظام دفع كهربائي بالكامل يتكون من محركين، و بنظام الدفع الرباعي، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تتراوح بين 645 و760 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 1065 نيوتن متر، ويقترن ذلك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتوفر الشاحنة مدى قيادة يتراوح بين 628 و740 كيلومترا.

مقصورة وتجهيزات GMC EV سييرا

تضم السيارة GMC EV سييرا شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 16.8 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تحتوي على شاشة عدادات رقمية بحجم 11 بوصة، بالإضافة إلى نظام عرض على الزجاج الأمامي بقياس 14 بوصة، وتوفر المقصورة نظاما صوتيا من Bose مكونا من 7 مكبرات، إلى جانب إضاءة محيطية، كما تشمل التجهيزات مقاعد كهربائية وثلاجة صغيرة مخصصة لتبريد المشروبات.

تضم الشاحنة مجموعة واسعة من أنظمة الأمان التي تهدف إلى تعزيز الحماية أثناء القيادة، حيث تتوفر وسائد هوائية متعددة تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، كما تأتي بأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

وتدعم السيارة GMC EV سييرا أنظمة مساعدة السائق مثل مثبت السرعة التكيفي، والتحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، إضافة إلى مراقبة النقاط العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، وتشمل التقنيات أيضا مراقبة إجهاد السائق وقراءة إشارات السرعة على الطريق.