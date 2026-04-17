الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن تويوتا ياريس كروس 2026 الشكل الجديد

صبري طلبه

كشفت تويوتا اليابانية عن النسخة المُحدثة من ياريس كروس موديل  2026 والتي تأتي ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، مع مجموعة من التعديلات الجديد بملامح تصميم أكثر حداثة تحت مفهوم "فيس ليفت".

أداء ومحرك تويوتا ياريس كروس 2026 

تعتمد تويوتا ياريس كروس 2026 على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، وتبلغ القوة الإجمالية للنظام نحو 129 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 185 نيوتن متر، ويتم نقل الحركة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

تجهيزات تويوتا ياريس كروس 2026 

شهدت المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا ياريس كروس 2026 تحديثات بارزة ركزت على الجانب التقني، حيث زُودت السيارة بشاشة عرض للمعلومات والترفيه بقياس 10.5 بوصة، تدعم وظائف متعددة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية كاملة بحجم 12.3 بوصة توفر عرضًا واضحًا للبيانات أثناء القيادة.

كما تتضمن التجهيزات عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونظام إضاءة داخلية محيطية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام تكييف أوتوماتيكي، ويكتمل ذلك بنظام صوتي ترفيهي.

وتضم السيارة تويوتا ياريس كروس 2026 مستشعرات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مكابح مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، والثبات الالكتروني، مع خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

تصميم تويوتا ياريس كروس 2026 

يحمل التصميم الخارجي ملامح أكثر جرأة، مع التركيز على إبراز الطابع الرياضي، وتأتي السيارة مزودة بعجلات ألمنيوم بأحجام تتراوح بين 17 و18 بوصة، بينما تعتمد على مصابيح أمامية بتقنية LED بتصميم حاد.

وتظهر السيارة بجناح علوي مثبت أعلى الزجاج، مع لمسات داكنة تضفي ونوافذ خلفية مظللة، كما يظهر السقف الزجاجي باللون الأسود، إلى جانب شبكة أمامية واسعة بتصميم مستوحى من خلايا النحل، ومرايا جانبية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

