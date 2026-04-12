مواصفات وأسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السوق السعودي

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في السوق السعودي للسيارات، عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، ومنها هايلاندر 2026، التي تأتي ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، إلى جانب المساحة العائلية الرحبة والتي تتسع إلى 7 مقاعد.

تصميم تويوتا هايلاندر 2026

يبلغ طول تويوتا هايلاندر نحو 4.95 متر، مع عرض يصل إلى 1.93 متر وارتفاع يقدّر بحوالي 1.73 متر، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.85 متر، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED.

تويوتا هايلاندر 2026

محرك تويوتا هايلاندر 2026

تعتمد هايلاندر 2026 على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين بسعة 2.5 لتر ومحركات كهربائية، لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 240 حصانًا، ويتصل هذا النظام بناقل حركة من نوع CVT، مع خيارات الدفع الأمامي أو الرباعي، ومعدل استهلاك للوقودي تراوح بين 19.3 و20.7 كيلومتر لكل لتر.

مواصفات تويوتا هايلاندر 2026

تأتي تويوتا هايلاندر 2026 مزودة بسبع وسائد هوائية، إلى جانب مجموعة من أنظمة المساعدة على القيادة، وتشمل هذه الأنظمة مثبت سرعة متكيف، وتحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الحفاظ على المسار، كما تتوفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني.

تويوتا هايلاندر 2026

وتقدم هايلاندر مجموعة من التجهيزات التقنية التي تختلف حسب الفئة، حيث تتوفر بشاشة معلومات وترفيه بقياس 8 أو 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي، كما تأتي السيارة بنظام صوتي يتراوح بين 6 سماعات أو نظام متطور من JBL بعدد 11 سماعة، وتضم لوحة العدادات شاشة رقمية، وتقنية تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية في الفئات الأعلى، إضافة إلى شاحن لاسلكي ومكيف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السوق السعودي

تتوفر هايلاندر 2026 في السوق السعودي بعدة فئات، تبدأ من فئة LE بسعر 151,455 ريال، بينما ترتفع إلى 168,360 ريال لفئة GLE، أما الفئة الأعلى Limited فتصل إلى نحو 207,460 ريال.