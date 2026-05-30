إيران توجّه طلبا عاجلا للفيفا قبل كأس العالم

قال مسؤول بارز في الاتحاد الإيراني لكرة القدم إن إيران طلبت من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) توضيح موعد إصدار تأشيرات المنتخب، بعد نقل معسكره التدريبي لكأس العالم 2026 من أريزونا إلى تيخوانا.

وحول منتخب إيران تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على جامبيا في مباراة ودية أقيمت اليوم بمدينة أنطاليا التركية استعدادا لكأس العالم، وذلك بعد أيام من تعطل استعداداته للبطولة بسبب نقل معسكره إلى المكسيك بعد موافقة رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم والفيفا.

ومن المقرر أن تلعب إيران جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة، لكن مشاركة الفريق في البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو أصبحت موضع تساؤل بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير.

وجاء نقل المعسكر في أعقاب خلافات دبلوماسية وعراقيل تتعلق بالتأشيرات، إذ تحتاج إيران الآن إلى تصاريح عبور الحدود لخوض مبارياتها في المجموعة السابعة أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في لوس انجليس وسياتل.

وقال مهدي محمد نبي نائب رئيس الاتحاد الإيراني، لرويترز إن إيران وجهت رسالة إلى الفيفا تطلب فيها إجابة قاطعة بعد أن تقدمت في وقت سابق بطلب للحصول على تأشيرات.

وأضاف محمد نبي "وجهنا اليوم رسالة عبر البريد الالكتروني إلى الفيفا وطلبنا منه الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن، لتحديد اليوم الذي ستصدر فيه التأشيرات، لأننا نحتاج الآن إلى تأشيرات دخول متعددة إلى المكسيك وتأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، بناء على آخر محادثة أجريناها، ردوا بأن الإجراءات الإدارية ستكتمل على الأرجح هذا الأسبوع".

وقال محمد نبي إن الفيفا اقترح معسكر تيخوانا وإن إيران وافقت على هذا الترتيب.

وأضاف "الفيفا هو من اقترح هذا المعسكر، وعلى الفيفا أن يخبركم بما حدث، على أي حال، قبلنا هذا المعسكر، الذي يقع في مدينة تيخوانا بالمكسيك، والفريق جاهز للسفر، وهو ما أعتقد أنه سيتم في غضون أسبوع تقريبا".

واختتم: "نحن أيضا نشعر بالدهشة ونأمل أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن. تركيز المنتخب الوطني ولاعبينا ينصب فقط على تدريباتهم".

إيران ضد جامبيا

وتقدمت جامبيا في مباراة اليوم بهدف سجله عمر كولي قبل نهاية الشوط الأول، لكن إيران أدركت التعادل عن طريق آريا يوسفي بعد الاستراحة، قبل أن يحسم رامين رضاييان ومهدي طارمي فوز إيران.