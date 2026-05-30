نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ، ظهرت الآن على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

ويشهد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الآن ، تداولا لصور قوائم نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

كشوف نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ، توضح اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم القومي ودرجاته في المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع والمجموع الكلي ، وحالة الطالب ( ناجح - له دور ثاني - باقي للإعادة )

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، تم إتاحتها مجاناً داخل مقرات المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور .

ظهرت نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني على الصفحات الرسمية لبعض المدارس على فيس بوك بالدرجات وليس بالألوان أو التقديريات

ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني في المدارس لا يحتاج إلى اعتماد رسمي من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظهورنتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ، يكون مسئولية كل مدرسة حسب موعد انتهاءها من التصحيح ورصد الدرجات

