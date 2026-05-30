نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض «ولنا فى الخيال حب»

تعرض دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، فيلم "ولنا فى الخيال حب"، من إخراج سارة رزيق وبطولة أحمد السعدنى، ومايان السيد، وعمر رزيق.

وتعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى، وذلك فى السابعة والنصف مساء الاثنين الأول من يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك فى إطار برنامج عروض نادى السينما الذى يقام ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى.

تدور الأحداث فى قالب يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعى انطوائى يعيش على ذكرى زوجته الراحلة ويفضل العزلة بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب حين تلجأ إليه طالبة بمعهد السينما لمساعدتها في تجاوز أزمتها العاطفية وأثناء محاولاته لحل مشكلتها يكتشف فى الطالبة ما يوقظ مشاعره وتتوالى الأحداث.

يأتى العرض ضمن توجهات دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى تقديم أعمال تحمل رؤى فنية وإنسانية متنوعة بما يعكس دور الثقافة والفنون فى ملامسة القضايا الاجتماعية والوجدانية وصياغتها بلغة إبداعية قادرة على الوصول إلى الجمهور بمختلف فئاته.